Роскосмосбанк изменил с 12 ноября ставки по вкладам физических лиц



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С 12 ноября 2019 года изменяются процентные ставки по вновь открываемым срочным вкладам АО «РОСКОСМОСБАНК» для физических лиц в российских рублях.

Максимальная доходность по вкладам, открываемым в российских рублях, составляет:
  • на срок от 101 до 190 дней – 5,70 % годовых;
  • на срок от 191 до 280 дней – 6,20 % годовых;
  • на срок от 281 до 365 дней – 6,50 % годовых.


Ознакомиться с условиями вкладов физических лиц можно на официальном сайте РОСКОСМОСБАНКа.



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