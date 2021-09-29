Россельхозбанк повышает ставки по вкладам для физических лиц

Россельхозбанк повышает ставки по вкладам для физических лицДепозиты вклады Россельхозбанк
Россельхозбанк повысил процентные ставки по линейке рублевых вкладов для физических лиц на 0,3-1,3 п.п. Максимальную ставку 7,5% годовых можно получить по вкладу «Доходный» при его оформлении сроком на 4 года.
Кроме того, с 01.10.2021 РСХБ повышает ставки по пенсионному вкладу «Моё время» до 7,7% годовых при его оформлении сроком на 3 года и выплате процентов в конце срока.
«Мы традиционно разрабатываем специальные предложения с улучшенными условиями для клиентов по сберегательным продуктам. Вклад с максимальной доходностью - это хорошая основа не только для сохранения, но и приумножения собственных средств. Каждый клиент банка может легко выбрать для себя подходящий срок размещения и рассчитать сумму, которую получит по окончании срока вклада», - рассказала директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.
Сберегательные продукты можно оформить как в офисе банка, так и с использованием дистанционных каналов - Интернет-банк и Мобильный банк РСХБ, доходность в которых традиционно выше.
Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия вкладов и накопительных счетов можно в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте Россельхозбанка.
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