Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в рублях

Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в рубляхРоссельхозбанк вклады процентная ставка
С 23 августа 2018 года Россельхозбанк повысил процентные ставки по вкладам физических лиц в рублях. В среднем рост ставок составил 0,15 процентных пункта. Максимальная процентная ставка теперь достигает 7,85% годовых.
Наиболее популярным вкладом в Банке является вклад «Доходный» с максимальной процентной ставкой 7,80% годовых и следующими условиями по вкладу:
- Минимальный размер первоначального взноса 3 000 рублей.
- Срок вклада – от 31 до 1460 дней (31, 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910, 1095 и 1460 дней).
- Процентная ставка зависит от срока вклада и предлагает градацию от 5,95% до 7,80%.
- Вкладчикам предоставлена возможность выбора способа выплаты процентов: в конце срока или ежемесячно; на счёт вкладчика или путём причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада.
- Открытие вклада возможно и через дистанционные каналы обслуживания.
- При наличии вклада от 50 000 рублей – оформляется бесплатная карта с тарифным планом «Амурский тигр – карта к вкладу».
- Пополнение вклада не предусмотрено.
- Максимальная сумма вклада не ограничена.
Источник: Россельхозбанк, 29 августа 2018
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