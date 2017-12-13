Россельхозбанк предлагает новый сезонный вклад «Ключ к успеху»Россельхозбанк вклады процентная ставка условия по вкладам
Россельхозбанк предлагает новый сезонный вклад «Ключ к успеху» с процентной ставкой до 7,70% годовых. Вклад можно открыть с 7 по 31 декабря 2017 года во всех отделениях РСХБ.
Сезонный вклад «Ключ к успеху» даёт клиентам возможность выбрать оптимальный для себя срок размещения средств и получить повышенный процент.
Банком предлагаются следующие процентные ставки по вкладу (% годовых):
|Порядок оформления / сроки / Проценты
|61 день
|91 день
|180 дней
|В офисах Банка
|7,50%
|7,35%
|7,35%
|Через дистанционные
каналы обслуживания
|7,70%
|7,55%
|7,55%
Условия по вкладу «Ключ к успеху» следующие:
- Валюта вклада – рубли РФ.
- Срок вклада – 61, 91 и 180 дней.
- Минимальная сумма вклада, открываемого в офисах Банка - 500 000 рублей РФ
- Минимальная сумма вклада, открываемого через каналы ДБО - 100 000 рублей РФ.
- Пролонгация не предусмотрена.
- Максимальная сумма вклада - не ограничена.
- Выплата процентов - в конце срока вклада.
- Расходные операции - не предусмотрены.
Более высокие процентные ставки с более низкой минимальной суммой вложения предлагаются при открытии вклада через дистанционные каналы:
- банкоматы Банка,
- мобильное приложение
- интернет-банк.
Условия по вкладу «Ключ к успеху» можно уточнить на сайте Россельхозбанка или в отделениях.
Источник: Россельхозбанк, 12 декабря 2017
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