Россельхозбанк предлагает новый сезонный вклад «Ключ к успеху»



Россельхозбанк предлагает новый сезонный вклад «Ключ к успеху» с процентной ставкой до 7,70% годовых. Вклад можно открыть с 7 по 31 декабря 2017 года во всех отделениях РСХБ.

Сезонный вклад «Ключ к успеху» даёт клиентам возможность выбрать оптимальный для себя срок размещения средств и получить повышенный процент.

Банком предлагаются следующие процентные ставки по вкладу (% годовых):
Порядок оформления / сроки / Проценты61 день91 день180 дней
В офисах Банка7,50%7,35%7,35%
Через дистанционные
каналы обслуживания		7,70%7,55%7,55%

Условия по вкладу «Ключ к успеху» следующие:
  • Валюта вклада – рубли РФ.
  • Срок вклада – 61, 91 и 180 дней.
  • Минимальная сумма вклада, открываемого в офисах Банка - 500 000 рублей РФ
  • Минимальная сумма вклада, открываемого через каналы ДБО - 100 000 рублей РФ.
  • Пролонгация не предусмотрена.
  • Максимальная сумма вклада - не ограничена.
  • Выплата процентов - в конце срока вклада.
  • Расходные операции - не предусмотрены.

Более высокие процентные ставки с более низкой минимальной суммой вложения предлагаются при открытии вклада через дистанционные каналы:
  • банкоматы Банка,
  • мобильное приложение
  • интернет-банк.

Условия по вкладу «Ключ к успеху» можно уточнить на сайте Россельхозбанка или в отделениях.

Источник: Россельхозбанк, 12 декабря 2017



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