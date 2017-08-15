Россельхозбанк увеличил максимальный срок потребительского кредитования

Россельхозбанк увеличил максимальный срок потребительского кредитованияРоссельхозбанк потребительские кредиты условия кредитования
Россельхозбанк пересмотрел в сторону увеличения максимальные сроки потребительского кредитования - с 5 до 7 лет (включительно). Предложение распространяется на нецелевые программы потребительского кредитования с обеспечением и без обеспечения, а также на рефинансирование потребительских кредитов. Процентные ставки по данным программам установлены на уровне от 12,9% годовых*.
Данное предложение действует для следующих категорий клиентов:
- Для участников «зарплатных» проектов РСХБ,
- Для «надежных» клиентов Банка
- Для работников бюджетных организаций.
Россельхозбанк является одним из лидеров на российском рынке потребительского кредитования. По итогам первого полугодия 2017 года объем выдач по данному направлению составил 43,9 млрд рублей, что на 11,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Получить более подробную информацию об условиях продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.
*Указанные процентные ставки действуют при согласии клиента на страхование жизни и здоровья.
Источник: Россельхозбанк, 14 августа 2017
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