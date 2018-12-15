Россельхозбанк запустил новый продукт для физических лиц «Накопительный счет»Россельхозбанк вклады текущий счёт условия по вкладам
Россельхозбанк предлагает физическим лицам новый продукт для сбережений – «Накопительный счёт».
Новый продукт для сбережений совмещает преимущества текущего счета и срочного вклада, позволяя свободно распоряжаться денежными средствами и получать дополнительный доход.
Банком установлены следующие процентные ставки по счету:
- в рублях РФ - в размере 5% годовых,
- в долларах США – в размере 1% годовых.
Условия по банковскому счету для физических лиц следующие:
- Накопительный счёт открывается только на имя клиента.
- Срок – бессрочный.
- Минимальный размер остатка на банковском счете - не установлен.
- Начисление процентов осуществляется ежедневно на остаток денежных средств на счёте по состоянию на начало операционного дня.
- Выплата процентов производится ежемесячно в последний рабочий день месяца путём зачисления суммы причитающихся процентов на Счёт.
- При закрытии Счета, ранее начисленные и выплаченные проценты - не пересчитываются.
- Пополнение – без ограничений.
- Расходные операции – без ограничений.
Открыть накопительный счёт можно как в отделении Банка, так и дистанционно в Интернет-банке или Мобильном банке. Подробнее с условиями накопительного счета можно ознакомиться на сайте Россельхозбанка.
Источник: Россельхозбанк, 11 декабря 2018
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