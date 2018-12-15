Россельхозбанк запустил новый продукт для физических лиц «Накопительный счет»



Россельхозбанк предлагает физическим лицам новый продукт для сбережений – «Накопительный счёт».
Новый продукт для сбережений совмещает преимущества текущего счета и срочного вклада, позволяя свободно распоряжаться денежными средствами и получать дополнительный доход.

Банком установлены следующие процентные ставки по счету:
  • в рублях РФ - в размере 5% годовых,
  • в долларах США – в размере 1% годовых.

Условия по банковскому счету для физических лиц следующие:
  • Накопительный счёт открывается только на имя клиента.
  • Срок – бессрочный.
  • Минимальный размер остатка на банковском счете - не установлен.
  • Начисление процентов осуществляется ежедневно на остаток денежных средств на счёте по состоянию на начало операционного дня.
  • Выплата процентов производится ежемесячно в последний рабочий день месяца путём зачисления суммы причитающихся процентов на Счёт.
  • При закрытии Счета, ранее начисленные и выплаченные проценты - не пересчитываются.
  • Пополнение – без ограничений.
  • Расходные операции – без ограничений.

Открыть накопительный счёт можно как в отделении Банка, так и дистанционно в Интернет-банке или Мобильном банке. Подробнее с условиями накопительного счета можно ознакомиться на сайте Россельхозбанка.


Источник: Россельхозбанк, 11 декабря 2018




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