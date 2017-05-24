Россельхозбанк запустил сервис Android Pay с Mastercard

Россельхозбанк запустил сервис Android Pay с MastercardAndroid Pay Россельхозбанк банковская карта
Россельхозбанк запустил новый сервис Android Pay от компании Google. Сегодня услуга стала доступна держателям банковских карт платёжной системы Masterсard (Мастеркард), в ближайшее время этой услугой смогут воспользоваться владельцы карт платёжной системы VISA Россельхозбанка.
Android Pay позволяет клиентам АО «Россельхозбанк», зарегистрировав свою действующую платёжную карту на мобильном устройстве с операционной системой Android, использовать его для оплаты покупок в торгово-сервисных предприятиях в России и в других странах мира.
Процесс подключения Android Pay занимает не более двух минут – для этого необходимо скачать специальное мобильное приложение из магазина Google Play, ввести данные платежной карты и одноразовый пароль. За регистрацию банковской карты и проведение платежей с помощью Android Pay АО «Россельхозбанк» никаких комиссий с клиентов не взимает.
Для оплаты покупок достаточно активировать телефон и поднести к платёжному терминалу, поддерживающему технологию бесконтактных платежей. Также платежи можно совершать через Интернет-приложения, выбрав для этого способ оплаты «Android Pay».
Россельхозбанк активно внедряет и развивает технологические решения, которые позволяют существенно упростить совершение банковских операций для клиентов. При этом особое значение уделяется вопросам безопасности проведения операций, защиты данных и надежности передачи информации.
Источник: Россельхозбанк, 23 мая 2017
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