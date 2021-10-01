С 1 октября 2021 года граждане, зарегистрированные в качестве самозанятых, смогут принимать оплату за свои товары и услуги через Систему б

С 1 октября 2021 года граждане, зарегистрированные в качестве самозанятых, смогут принимать оплату за свои товары и услуги через Систему бБанк России АО «НСПК» Система быстрых платежей (СБП)
Мы постоянно работаем над расширением возможностей СБП, и решение для самозанятых — еще один сервис в „семействе платежей“ системы. Эта новация, с одной стороны, позволит самозанятым предоставить клиентам удобный и современный канал оплаты, с другой — существенно сэкономить на приеме безналичных инструментов. Для них будет действовать льготный тариф — банковская комиссия не должна превышать 0,4% от суммы платежа, но не более 1,5 тыс. рублей», — отметила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
Самозанятым доступны все сценарии приема платежей (по QR-коду, по платежной ссылке, по подписке), а также возврат средств при необходимости.
Важно, что для этого предпринимателю не потребуется приобретать специальное оборудование. Чтобы настроить у себя такой способ получения оплаты за товары и услуги, необходимо обратиться в банк. Актуальный список банков, предоставляющих сервис С2В, можно посмотреть на сайте НСПК.
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