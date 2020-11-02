С 2 ноября 2020 года ставки по вкладам в Энерготрансбанке стали выгоднее



С 2 ноября клиенты Энерготрансбанка могут открыть новые акционные вклады в рублях.
«Юбилейный»:
  • 4,75% годовых на срок 330 дней;
  • 5,00% годовых на срок 530 дней;

«Юбилейный Онлайн»:
  • 4,90% годовых на срок 330 дней;
  • 5,15% годовых на срок 530 дней.


Главная особенность вкладов — возможность частичного снятия, но нет возможности пополнения, в том числе после частичного снятия.

Обязательное условие: за весь срок можно снять не более 30% от первоначальной суммы вклада, при этом сумма вклада после снятия не должна быть ниже 30 000 рублей. В рамках этого условия количество и суммы снятий могут быть любыми.

Примеры
  • Если вклад открыт на сумму 30 000 руб., частичное снятие не допускается,
    а если вклад на 35 000 руб., снять можно не более 5 000 руб.
  • Если вклад на 45 000 руб., снять можно любую сумму до 30% от суммы вклада,
    но не более 13 500 руб.



С 2 ноября по 31 декабря 2020 года продлено действие вкладов в рублях «Доход плюс» и «Доход плюс Онлайн», которые возможно открыть без возможности пополнения и частичного снятия на 61 или 91 день.

При этом увеличена ставка по вкладам на срок 91 день:
  • «Доход плюс» — 4,45% годовых;
  • «Доход плюс Онлайн» — 4,60% годовых.





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