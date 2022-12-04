С накопительным счетом в МКБ можно выиграть новый iPhone 14 PRO



Московский кредитный банк (МКБ) запускает специальную акцию, в рамках которой можно выиграть новый смартфон при размещении и сохранении денежных средств на накопительном счете.

?С 1 до 31 декабря этого года держите на накопительном счете среднемесячный остаток не менее 500 тыс. рублей. Банк начислит 7,5% годовых при размещении суммы до 1,5 млн рублей и покупках по карте МКБ от 20 тыс. рублей в месяц. А еще можно получить шанс стать обладателем одного из 15 iPhone 14 PRO.

?До 31 января 2023 года банк определит победителей, которые получат смартфоны до конца февраля. Подробности и условия акции есть на сайте МКБ, а следить за розыгрышем можно в официальном телеграм-канале банка: @mkbbank.

?Накопительный счет можно открыть в офисе банка, через мобильное приложение или интернет-банк «МКБ Онлайн». Пополнить и снимать с него средства можно в любой момент без потери процентов. В мобильном приложении можно открыть до пяти накопительных счетов и создать отдельную цель накопления для каждого из них. На отпуск, свадьбу, автомобиль или на другую покупку — на все, что запланируете.

?Проценты по накопительному счету МКБ начисляются ежедневно в зависимости от суммы остатка средств на начало дня, а итоговую сумму можно увидеть в последний календарный день месяца.




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