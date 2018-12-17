Сбербанк приступил к сбору данных по биометрической идентификации клиентов

Сбербанк приступил к сбору данных по биометрической идентификации клиентовСбербанк России биометрические данные
Сбербанк завершил пилотную стадию и начинает сбор биометрических данных для ЕБС ЕСИА по проекту Банка России. До конца 2018 года 20% офисов Сбербанка смогут собирать биометрические данные клиентов для передачи в ЕБС ЕСИА*.
Сбербанк поддержал инициативу Центрального банка России по удалённой идентификации клиентов и запускает сбор биометрических данных для «Ключ Ростелеком» — Единой биометрической системы (ЕБС) Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
В рамках данной инициативы Сбербанк является агентом Единой биометрической системы. До конца года доля офисов банка, принимающих биометрические данные для передачи в ЕБС ЕСИА, составит не менее 20% - присоединение офисов происходит постепенно с целью сохранения стабильности функционала.
Елена Серова, директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка отметила:
«Реализация совершенно нового для клиента функционала c учётом масштабов банка потребовала проведения глубокого исследования и реализации комплекса технически сложных работ по его интеграции в существующие банковские процессы и инфраструктуру. Помимо инфраструктурного тестирования банком были применены инструменты проектирования клиентского опыта — такие, как дизайн-мышление и построение Customer Journey Map (CJM). Внедрение передовых технологий сделает взаимодействие граждан с государственными органами и банками более комфортным, быстрым и надёжным».
После сдачи биометрических данных любой житель страны может пользоваться услугами банков и государственных учреждений без личного присутствия. Для этого необходимо зарегистрироваться в ЕСИА и сдать биометрические параметры — шаблоны лица и голоса — в уполномоченном банке.
ЕСИА обеспечивает доступ граждан к порталам Госуслуг и Российской общественной инициативы. Для получения учётной записи необходимо подтвердить личность с помощью паспорта и СНИЛС. Биометрия, как система распознавания по уникальным чертам (например, по лицу или голосу), является надёжной формой защиты данных от мошенников, так как лицо и голос невозможно подделать. Кроме того, этот метод существенно сокращает время идентификации клиентов. Данные, которые банк передаёт в ЕСИА, зашифрованы, надёжно защищены в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» и размещены в хранилище «Ростелекома».
Источник: Сбербанк России, 13.12.2018 г.
* ЕБС ЕСИА - это Единая биометрическая система (ЕБС) Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА)
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