Сбербанк приступил к выдаче льготных ипотечных кредитов для семей с детьми

Сбербанк приступил к выдаче льготных ипотечных кредитов для семей с детьмиСбербанк России ипотека льготная ипотека условия кредитования
Сбербанк запустил новый продукт «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с льготной ставкой 6% годовых и выдал первые льготные ипотечные кредиты на покупку жилья. Льготная ипотека стала доступна по всей России.
Первыми обладателями льготной ипотеки от Сбербанка стали семьи из следующих городов:
- Екатеринбург,
- Набережные Челны,
- Луховцы,
- Якутск.
Льготная процентная ставка в размере 6 % действует:
- три года - для граждан РФ, у которых родился второй ребёнок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года,
- пять лет - в случае рождения третьего ребёнка в тот же период.
По условиям программы процентная ставка после окончания льготного периода не должна превышать размер ключевой ставки ЦБ, действующей на дату выдачи кредита, увеличенной на 2 п. п.
Период действия льготной ставки для семьи с двумя детьми может быть продлён в случае, если в семье после выдачи льготного кредита появился третий ребёнок. При этом можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке, как на стадии строительства, так и уже с оформленным правом собственности.
Обязательные требования по льготному кредиту является:
- первоначальный взнос в размере не менее 20 % от стоимости приобретаемой недвижимости,
- страхование жизни, здоровья и залога.
Сумма предельного объёма льготной ипотеки Сбербанка:
- До 8 млн рублей - при покупке жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области.
- До 3 млн рублей - на остальной территории России.
Как отметил директор дивизиона ДомКлик Сбербанка Николай Васев:
«Ипотека под 6 % — это действительно ощутимая поддержка для семей с детьми. Программа уникальна для нашей страны и может дать серьёзный импульс развитию рынка недвижимости и ипотечного кредитования. Сбербанк постарался сделать продукт не только выгодным, но и удобным, сделав доступным оформление льготной ипотеки онлайн через сервис ДомКлик».
Истичник: Сбербанк России, 9 февраля 2018 года, Москва
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