Сбербанк приступил к выдаче льготных ипотечных кредитов для семей с детьми



Сбербанк запустил новый продукт «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с льготной ставкой 6% годовых и выдал первые льготные ипотечные кредиты на покупку жилья. Льготная ипотека стала доступна по всей России.

Первыми обладателями льготной ипотеки от Сбербанка стали семьи из следующих городов:
  • Екатеринбург,
  • Набережные Челны,
  • Луховцы,
  • Якутск.
Выбрать квартиру, подать документы и получить одобрение клиенты могут в том числе онлайн — на сайте domclick.ru или с помощью мобильного приложения «ДомКлик».

Льготная процентная ставка в размере 6 % действует:
  • три года - для граждан РФ, у которых родился второй ребёнок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года,
  • пять лет - в случае рождения третьего ребёнка в тот же период.

По условиям программы процентная ставка после окончания льготного периода не должна превышать размер ключевой ставки ЦБ, действующей на дату выдачи кредита, увеличенной на 2 п. п.

Период действия льготной ставки для семьи с двумя детьми может быть продлён в случае, если в семье после выдачи льготного кредита появился третий ребёнок. При этом можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке, как на стадии строительства, так и уже с оформленным правом собственности.

Обязательные требования по льготному кредиту является:
  • первоначальный взнос в размере не менее 20 % от стоимости приобретаемой недвижимости,
  • страхование жизни, здоровья и залога.

Сумма предельного объёма льготной ипотеки Сбербанка:
  • До 8 млн рублей - при покупке жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области.
  • До 3 млн рублей - на остальной территории России.

Как отметил директор дивизиона ДомКлик Сбербанка Николай Васев:
«Ипотека под 6 % — это действительно ощутимая поддержка для семей с детьми. Программа уникальна для нашей страны и может дать серьёзный импульс развитию рынка недвижимости и ипотечного кредитования. Сбербанк постарался сделать продукт не только выгодным, но и удобным, сделав доступным оформление льготной ипотеки онлайн через сервис ДомКлик».

Истичник: Сбербанк России, 9 февраля 2018 года, Москва




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