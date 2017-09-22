Сбербанк приступил к выпуску бесконтактных карт МИР

Сбербанк приступил к выпуску бесконтактных карт МИРСбербанк России бесконтактные карты карта "МИР"
Сбербанк России приступил к эмиссии бесконтактных карт «Мир», которые позволяют оплачивать покупки в одно касание.
Активная фаза внедрения бесконтактной технологии в Сбербанке началась в мае этого года, когда банк перевёл большинство карт своей продуктовой линейки на «бесконтакт». На данный момент объем бесконтактных дебетовых и кредитных карт Visa и Mastercard Сбербанка составляет 15 млн штук, это 11% всего портфеля карт, выпущенных банком. Ранее банк начал активную модернизацию своей POS-терминальной сети под новую технологию, благодаря чему уже сейчас можно оплатить покупку в одно касание более чем в 900 тыс. POS-терминалах Сбербанка (более 80% парка), расположенных в торговых точках по всей стране. На текущий момент все крупные федеральные и региональные торговые сети поддерживают данную технологию. В ближайших планах банка обеспечить стопроцентное покрытие и дать возможность держателям карт оплачивать покупки в одно касание в любой торгово-сервисной точке, находящейся на обслуживании в Сбербанке.
Как отметила директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова:
«Бесконтакт» – это действительно быстро, безопасно и удобно. Люди, которые платят «одним касанием», тратят на оплату в 2 раза меньше времени, чем при использовании контактной карты, и в 3-4 раза - чем при оплате наличными. Очень часто к нам приходят за новыми картами клиенты, которые видят, как быстро расплачиваются с помощью новой технологии другие люди. Как результат, более половины владельцев бесконтактных карт регулярно используют их для оплаты. Мы рады, что теперь новая технология стала доступна для миллионов человек, которые используют карты «Мир».Эмиссия карт «Мир» Сбербанка России составляет 11 млн штук.
Весной этого года Сбербанк перевел эмиссию всех классических дебетовых карт на бесконтактную технологию. К концу 2017 года все новые карты Сбербанка, кроме карт моментальной выдачи и электронных (Visa Electron, Maestro, Maestro Социальная), станут бесконтактными.
Источник: Сбербанк России, 22 сентября 2017 года, Москва
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