Сбербанк снижает процентные ставки по ипотеке и первоначальный взнос на приобретение готового жилья

Сбербанк снижает процентные ставки по ипотеке и первоначальный взнос на приобретение готового жильяСбербанк России ипотека процентная ставка условия кредитования
С 10 августа 2017 года Сбербанк снижает процентные ставки по жилищным кредитам на покупку жилья в новостройках и квартир на вторичном рынке, а также снижает минимальный размер первоначального взноса по продукту «Приобретение готового жилья».
Текущее изменение – самое масштабное за все годы существования ипотеки в Сбербанке. Так, единовременное улучшение условий по жилищным кредитам на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке установлено в диапазоне 0,6-2 п.п. Новые ставки ипотеки на приобретение жилья составят:
- в новостройках - от 7,4 до 10%,
- на вторичном рынке - от 8,9 до 10%.
Первоначальный взнос на «Приобретение готового жилья» снижен на 5 п.п. Теперь первоначальный взнос на данный продукт составляет 15%.
Директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев отметил:
«В настоящее время спрос на ипотеку выходит на новый уровень и превышает докризисный. В мае и июне 2017 года в Сбербанке зафиксированы рекордные выдачи по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет: было выдано около 154 млрд. рублей. Возросший спрос обусловлен тем, что соотношение ставок и цен на недвижимость – максимально выгодные за всю историю ипотеки в России. Сегодняшнее крупнейшее за все годы существования ипотечного кредитования в банке единовременное улучшение условий позволит приобрести жильё на максимально выгодных условиях».
Источник: Сбербанк России, 10.08.2017 г.
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