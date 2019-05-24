Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитамСбербанк России ипотека процентная ставка
Сбербанк России объявил о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам с 25 мая 2019 года в следующих размерах:
- 0,6 п. п. - на готовое жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, нецелевой кредит под залог недвижимости
- 0,3 п. п. — на строящееся жилье и рефинансирование кредитов других банков.
Максимально выгодную ставку по ипотечному кредиту можно получить при покупке готовой квартиры на портале сервиса поиска и покупки недвижимости в ипотеку от Сбербанка «ДомКлик».
Минимальная ставка в рамках программы субсидирования с застройщиками составит 8,2% годовых.
Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф отметил:
«Развитие системы ипотечного кредитования напрямую влияет на экономический рост страны и благосостояние её населения. Мы уверены, что существенное снижение ставок по ипотечным кредитам в Сбербанке позволит нашим клиентам еще быстрее принимать решения по вопросам приобретения жилья на очень привлекательных условиях через сервисы Сбербанка и цифровую платформу "ДомКлик"».Базовая ставка на «Приобретение готового жилья» снижена с 11,4% до 10,8% годовых, при этом минимальная ставка с учётом дисконтов (для участников акции «Молодая семья», зарплатных проектов, при использовании сервиса электронной регистрации и по акции «Витрина») составит 9,6% годовых.
Базовая ставка на приобретение строящегося жилья снижена с 10,9% до 10,6%, для участников зарплатного проекта при использовании сервиса электронной регистрации — 10,2% годовых.
Источник: Сбербанк, 24.05.2019г.
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