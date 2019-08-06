Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитамСбербанк России акция потребительские кредиты процентная ставка
С 6 августа по 30 сентября 2019 года Сбербанком России проводится акция, в процессе которой снижаются процентные ставки по потребительским кредитам для всех продуктов линейки и всех категорий клиентов. Максимальное снижение составит 1,5 пункта, минимальная ставка составит 11,4%.
Сбербанк
Сбербанк
Итак, с сегодняшнего дня Сбербанк снизил процентные ставки для потребительских кредитов. Максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 1.5 п.п. Новая минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4% (ранее — 12,9%).
Предложение распространяется на все продукты из линейки потребительских кредитов:
- потребительские кредиты без обеспечения,
- потребительские кредиты под поручительство,
- потребительские кредиты на рефинансирование кредитов.
Минимальная процентная ставка будет доступна на следующие суммы кредитов:
- от 300 тысяч рублей - для потребительских кредитов без обеспечения и под поручительство,
- от 500 тысяч рублей - для потребительских кредитов на рефинансирование.
Получить кредит по ставке, сниженной в рамках акции, могут все категории заёмщиков. Сбербанк предлагает следующие процентные ставки по потребительским кредитам без обеспечения:
|Сумма заёмных средств
|Процентная ставка
|Категория клиентов
|от 300 тыс. руб. до 1 млн. руб.
|11,4% до 16,4%
|для зарплатных и пенсионных клиентов
|от 300 тыс. руб. до 1 млн. руб.
|12,4% до 16,4%
|для остальных клиентов
|свыше 1 млн руб.
|11,4% до 12,4%
|получает зарплаты и пенсии на счета в Сбербанке
|свыше 1 млн руб.
|от 12,4% до 13,4%.
|для остальных заёмщиков
Управляющий директор дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать» Сергей Широков отметил:
«Нам важно предоставлять своим клиентам удобные финансовые инструменты, которые позволят реализовать намеченные планы с меньшей платежной нагрузкой. Понижение минимальной ставки по потребительским кредитам является логичным ответом на повышенный сезонный спрос на данный продукт, который наблюдается в конце лета и начале осени. Так, в прошлом году, спрос на потребительские кредиты, которые брали наши клиенты в августе и сентябре был на 14 % процентов выше, чем в первые два месяца лета».Подать заявку на потребительский кредит можно в отделении банка, в веб-версии интернет-банка или мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».
Источник: Сбербанк России, 06.08.2019 г.
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