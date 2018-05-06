Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам без обеспечения

Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам без обеспеченияСбербанк России потребительские кредиты процентная ставка
Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам, и сделал их доступнее, обновив тарифную сетку. Диапазон снижения в зависимости от суммы кредита составил 1–8 п. п.
Теперь стоимость кредита зависит от его суммы - чем больше оформляемый в Сбербанке кредит, тем меньше процентная ставка. Банк предлагает снижение процентных ставок в следующих диапазонах:
- На 8 п. п. - максимальное снижение для кредитов от 1 млн. рублей. Предлагаемая процентная ставка на эти кредиты - фиксированная для всех категорий клиентов, и составляет 11,9 % годовых.
- На 1–4 п. п. - снижение процентной ставки для кредитов на сумму от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Новые процентные ставки составят от 11,9% до 15,9 %.
- На 0 п.п. – процентные ставки останутся неизменными по кредитам на суммы 30–300 тыс. рублей и составят 12,9–19,9 %.
Кроме того, для своих зарплатных клиентов Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита — с 3 до 5 миллионов рублей и снизил минимальный возраст заёмщика - с 21 года до 18 лет.
Изменения касаются потребительских кредитов без обеспечения.
Такое изменение тарифов Управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков объяснил так:
«В период проведения акций мы заметили, что внимание к кредитам на суммы свыше 300 тысяч рублей растёт. Отвечая на потребность клиентов, мы решили изменить ценообразование для стандартной продуктовой линейки. Теперь процентная ставка будет зависеть от суммы кредита постоянно, а не только в период проведения акций. Также для наших зарплатных клиентов мы снизили возраст заемщиков и увеличили максимальную сумму кредита. Предложенные условия призваны сделать более доступным наше предложение и поддержать высокий спрос на потребительские кредиты в целом, который мы наблюдаем с начала 2018 года. За 1-й квартал мы выдали рекордные 313,6 млрд рублей, что на 75 % больше аналогичного периода предыдущего года»В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.
Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе потребительского кредитования.
Источник: Сбербанк России, 03.05.2018г.
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