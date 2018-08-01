Сбербанк запускает осеннюю акцию по потребительским кредитамСбербанк России акция потребительские кредиты
С 1 августа 2018 года Сбербанк запускает осеннюю акцию по потребительским кредитам, которая предлагает снижение процентных ставок на 0,2–1,2 п. п. по сравнению с базовыми условиями. Срок действия акции — с 01.08.2018 по 14.10.2018.
Максимальное снижение процентных ставок предлагается по кредитам на сумму от 300 тысяч до миллиона рублей и для клиентов, которые не получают зарплатные или пенсионные зачисления в Сбербанке. Минимальная ставка в рамках акции — 11,7 %.
Управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков отметил, что:
«Сегодня мы запустили традиционную осеннюю акцию по потребительским кредитам. Предложенные условия призваны поддержать высокий потребительский спрос, который мы наблюдали в ходе 1-го полугодия 2018 года. За 6 месяцев 2018 года Сбербанк выдал кредитов на рекордные 714 млрд рублей. Это на 74 % больше, чем за 6 месяцев 2017 года и превышает показатели выдач за аналогичные периоды всех предыдущих лет».В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.
Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе «Потребительские кредиты».
Источник: Сбербанк России, 01.08.2018 г.
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