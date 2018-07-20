Сбербанк запустил бесплатную карту моментальной выдачи МИР Momentum

Сбербанк запустил бесплатную карту моментальной выдачи МИР MomentumСбербанк России банковская карта платёжная система "Мир" условия по карте
Сбербанк запустил карту моментальной выдачи МИР Momentum. Карта дополняет линейку дебетовых карт моментальной выдачи Сбербанка. Карта МИР Momentum выпускается в рублях и обслуживается бесплатно.
Директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Кирсанова Светлана сообщила:
«Сегодня мы предоставляем клиенту возможность за несколько минут получить карту МИР в наших отделениях. Это удобно в первую очередь для тех клиентов, которым нужно оперативно получить реквизиты карты МИР для зачисления заработной платы сотрудника бюджетной сферы, стипендии и пенсии. Например, при оформлении на работу или первом обращении в ПФР за пенсией или пособием. При этом карта МИР Momentum функционально ничем не отличается от персонализированной карты: ее можно использовать для оплаты покупок, в том числе в Интернете, а так же для проведения платежей и переводов»
В соответствии с законом о национальной платежной системе, некоторые выплаты из бюджета при их перечислении на карточные счета должны зачисляться на карты МИР. С 1 июля 2018 года это правило применяется к зарплатам сотрудников бюджетной сферы и стипендиям, а с 1 июля 2020 года - к пенсиям ПФР. Если же клиент открывает новый карточный счёт для зачисления любой из вышеописанных выплат, закон предписывает банку сразу выпустить для этого клиента карту МИР.
Моментум
Моментум
Основные условия по картам МИР Momentum:
- Платёжная система – Мир.
- Валюта счета карты – рубли.
- Срок действия карты - 3 года.
- Стоимость обслуживания – бесплатно.
- Дополнительная карта – не выдаётся.
- Лимит выдачи наличных денежных средств (в сутки) - 50 000 руб.
- Лимит выдачи наличных денежных средств (в месяц) - 100 000 руб.
Предъявляемые Сбербанком требования к клиенту при оформлении карт «Momentum» МИР следующие:
- возраст для оформления карты от 14 лет;
- наличие постоянной или временной регистрации на территории Российской Федерации.
Оформить карту МИР Momentum можно в любом отделении Сбербанка, а подробную информацию об условиях использования моментальных карт Сбербанка можно посмотреть на сайте Сбербанка.
Источник: Сбербанк России, 19 июля 2018 года, Москва
Материалы по теме
- Пенсионные вклады Сбербанка России 5
- Вклады Сбербанка России 5
- Банковские вклады (депозиты). Отдельные моменты управления депозитами (инвестициями) 1
- Кредит на автомобиль - подержанный автомобиль с пробегом или новый можно купить в кредит 5
- Ипотечное кредитование - теория и практическая реализация 5
- Валютные вклады Сбербанка
- Как найти денежный перевод, если получатель говорит, что деньги на его счёт не зачислены?
- Как запрашивать перевод между отделениями Сбербанка?
- О рейтинге банков. Рейтинг Сбербанка у населения
- Сбербанк переводы - денежные переводы через Сбербанк России: тарифы (процент-комиссия), условия, сроки 920