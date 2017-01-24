Сбербанк запустил сервис «Ипотека-онлайн»

24.01.17

Сбербанк России

ипотека

онлайн ипотека

Сбербанк запустил по всей стране сервис «Ипотека-онлайн» на сайте «ДомКлик». Сервис позволяет подать заявку и получить одобрение ипотечного кредита и объекта недвижимости онлайн, без посещения офиса банка.



Используя «ДомКлик», клиент может пройти все этапы ипотеки удалённо и приехать в банк всего один раз — на сделку.



«Ранее сервис подачи электронных заявок на ипотеку был доступен только партнёрам банка — агентствам недвижимости и застройщикам. Сбербанк сотрудничает с более чем 20 тысячами таких компаний по всей России, — подчеркнул директор управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васёв. — 65 % ипотечных кредитов Сбербанк выдает с участием партнёров. Мы ожидаем, что большинство клиентов, которые обращаются в Сбербанк напрямую, воспользуются онлайн-сервисом».



С 15 января в пилотном режиме сервисом воспользовались уже более 3 000 клиентов. Сервис разработан ООО «Центр недвижимости от Сбербанка».



В 2016 году Сбербанк выдал 475 000 ипотечных кредитов.



Источник: Сбербанк России, 24 января 2017 года





