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Сбербанк запустил сервис «Ипотека-онлайн»24.01.17 Сбербанк России ипотека онлайн ипотека
Сбербанк запустил по всей стране сервис «Ипотека-онлайн» на сайте «ДомКлик». Сервис позволяет подать заявку и получить одобрение ипотечного кредита и объекта недвижимости онлайн, без посещения офиса банка.
Используя «ДомКлик», клиент может пройти все этапы ипотеки удалённо и приехать в банк всего один раз — на сделку.
«Ранее сервис подачи электронных заявок на ипотеку был доступен только партнёрам банка — агентствам недвижимости и застройщикам. Сбербанк сотрудничает с более чем 20 тысячами таких компаний по всей России, — подчеркнул директор управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васёв. — 65 % ипотечных кредитов Сбербанк выдает с участием партнёров. Мы ожидаем, что большинство клиентов, которые обращаются в Сбербанк напрямую, воспользуются онлайн-сервисом».
С 15 января в пилотном режиме сервисом воспользовались уже более 3 000 клиентов. Сервис разработан ООО «Центр недвижимости от Сбербанка».
В 2016 году Сбербанк выдал 475 000 ипотечных кредитов.
Источник: Сбербанк России, 24 января 2017 года
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Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
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