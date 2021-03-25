«СберСпасибо» вернёт до 30% бонусами с картой Visa СберБанка за покупки в сервисах СберПрайма

«СберСпасибо» вернёт до 30% бонусами с картой Visa СберБанка за покупки в сервисах СберПраймаСбербанк VISA бонусы Кэшбэк
Оплачивая покупки в сервисах СберПрайма по карте Visa СберБанка, участники «СберСпасибо» смогут получить до 30% бонусами.
До 19 июня 2021 года, совершая оплату по карте Visa СберБанка в разных сервисах, входящих в подписку СберПрайм, клиенты «СберСпасибо» получат до 30% бонусами за покупки.
Правила участия при наличии действующей подписки СберПрайм:
- повышение бонусов — от 3% до 30% — происходит последовательно при совершении покупок по карте Visa СберБанка у партнёров, входящих в подписку СберПрайм;
- при совершении покупки в том или ином сервисе новый процент начисления распространяется на эту и последующие покупки в данном сервисе, а также на последующие покупки в тех сервисах, где вы уже совершали покупки в рамках этой акции;
- после покупки у восьмого партнёра* применяется максимальный процент начисления — 30% бонусами от суммы покупок.
Если подписка на СберПрайм ещё не оформлена, то можно успеть это сделать на уникальных условиях: только до 16 мая 2021 года включительно стоимость подписки на три месяца составит всего 99 рублей при оплате картой Visa СберБанка.
Уже ни для кого не секрет, что пользоваться сервисом подписок — это безусловный атрибут современного, финансово грамотного человека. Мы работаем над тем, чтобы наши клиенты получали всё больше выгоды от взаимодействия с сервисами — партнёрами "СберСпасибо". Теперь, совершая привычные покупки в СберПрайме, бонусов будет всё больше и больше.
Андрей Писарев
Директор дивизиона «Лояльность» ПАО Сбербанк, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»
Прошлый год показал невероятные возможности онлайн-сервисов. Многие потребители, попробовав впервые онлайн-покупки, не перестают пользоваться ими и сегодня. Более того, расширияют товарные категории, которые можно приобрести в интернете. Поэтому мы считаем важным сейчас поддержать этот тренд в партнёрстве со СберПраймом. Подписка объединяет разнообразные актуальные и полезные сервисы для повседневной жизни людей, которые позволяют существенно экономить время. Мы очень рады предоставить держателям карт Visa СберБанка возможность получить ещё больше выгоды от ежедневных покупок.
Ольга Овчинникова
Глава Департамента развития бизнеса со стратегическим клиентом Visa в России
*В акции участвуют все сервисы, входящие в подписку СберПрайм, за исключением сервиса СберЗвук. Подробнее о данных сервисах можно почитать на официальном сайте. Важно! Бонусный фонд Акции ограничен. За покупки в период проведения Акции вы можете получить не более 10 000 бонусов. Срок начисления бонусов — по 18.07.2021 включительно.
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