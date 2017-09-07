Сезонный вклад от ВТБ с повышенной доходностью и бесплатной картой Visa Gold

Сезонный вклад от ВТБ с повышенной доходностью и бесплатной картой Visa GoldВТБ вклады процентная ставка условия по вкладам
Банк ВТБ (Банк Москвы) запустил сезонный вклад «Громкая выгода» для новых вкладчиков и действующих клиентов, размещающих дополнительные средства. Оформить вклад можно с 1 сентября по 31 декабря 2017 года включительно.
Условия по вкладу «Громкая выгода»:
- Минимальная сумма по вкладу - 30 тысяч рублей.
- Пополнение и снятие средств не предусмотрено.
- Срок вклада - 200 дней, и разделён на 4 равных временных периода (по 50 дней), для каждого из которых установлена своя процентная ставка.
- Первые 50 дней по вкладу действует бонусная процентная ставка 10% годовых, вторые – 8%, далее – 7% и 5,4%. Накапливая денежные средства до конца срока, клиент увеличит доход до 7,6% годовых.
- При досрочном изъятии всех средств, клиенту сохраняется доходность по сбережениям на уровне 6% годовых, а за неполные 50 дней размещения — по ставке 0,01%.
Кроме того, при открытии вклада клиент бесплатно получает дебетовую карту Visa Gold, на которую каждые 50 дней перечисляются начисленные по депозиту проценты, доступные для снятия. На все покупки, совершенные по этой карте, начисляется сash-back в размере 1%. Годовое обслуживание в течение двух лет, а также пополнение с любых карт осуществляется бесплатно.
Наталья Сумакова, руководитель службы сберегательных и комиссионных продуктов банка ВТБ, отметила:
«В этом году клиенты все чаще обращают внимание на линейку депозитов нашего банка. Портфель привлеченных средств физлиц с начала года увеличился уже на 9%, до 540 млрд рублей. Уверена, что наш новый продукт также будет востребован. Клиентам не нужно беспокоиться о перекладывании своих средств после окончания срока действия вклада – доходность в случае автопролонгации сравнима с условиями вкладов нашей базовой линейки».
Вклад «Громкая выгода» можно открыть в любом розничном отделении ВТБ на территории России, а также в интернет-банке. Более подробная информация об условиях нового вклада доступна на сайте ВТБ.
Источник: ВТБ (Банк Москвы), 06.09.2017
Комментарий Банкиршы:
Условия по вкладу «Громкая выгода»мягко говоря странные. Зачем вклад разделён на 4 процентных периода с разными ставками, да ещё и с якобы бонусами(!?) в первом периоде, если в конечном счёте клиент получит по каждому периоду усреднённый доход 7,6% годовых, а при досрочном изъятии вклада за каждый полный период получит усреднённый процент - 6%. То есть фактически, бонусная процентная ставка не несёт в себе смысловой нагрузки и не стимулирует вкладчика? Так, если досрочно закрыть вклад в четвёртом периоде, то за три предыдущие полные периода могла быть средняя процентная ставка - 8,3% (10+8+7=25/3) , но вкладчик получит только 6%.
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