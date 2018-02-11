Сезонный вклад «Зимняя сказка» от Дальневосточного банка — волшебные условия!



Дальневосточный банк проводит акцию по сезонному вкладу «Зимняя сказка» с волшебными условиями.
Вклад «Зимняя сказка» дарит возможность не только сохранить, но и приумножить капитал, разместив деньги в банке на короткий срок под 7,5 % годовых.

Вклад можно открыть с 09.02.2018г. по 17.02.2018г. на следующих условиях:
  • Срок вклада - 4 месяца;
  • Минимальная сумма вклада - 18 000 рублей;
  • Дополнительные взносы - не предусмотрены;
  • Проценты выплачиваются ежемесячно.
  • Проценты зачисляются на счёт «До востребования»/текущий счёт/карточный счёт.

При открытии вклада — в подарок оформляется банковская карта Visa с бесплатным обслуживанием в течение всего срока её действия!

Успейте оформить выгодный вклад в офисах Дальневосточного банка — получите высокий доход за короткий срок!

Более подробную информацию о вкладе можно узнать в офисах Дальневосточного банка, на сайте Банка в разделе «Тарифы для физических лиц» или по телефону Информационного центра ПАО «Дальневосточный банк»: 8 800 333-00-11 (звонок по России — бесплатный)


Источник: Дальневосточный банк, 09.02.2018



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