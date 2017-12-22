Сезонный вклад «Зимняя сказка» от Дальневосточного банка«Дальневосточный банк» вклады условия по вкладам
В преддверии Нового 2018 года приятным сюрпризом для клиентов Дальневосточного банка стал вклад «Зимняя сказка», который дарит возможность не только сохранить, но и приумножить капитал, разместив деньги в банке на короткий срок под 7,5 % годовых. Вклад можно открыть с 20.12.2017 по 10.02.2018.
Особенности по условиям вклада «Зимняя сказка»:
- Процентная ставка - 7,5 % годовых;
- Срок вклада - 4 месяца;
- Минимальная сумма вклада: 18 000 рублей;
- Дополнительные взносы не предусмотрены;
- Проценты выплачиваются ежемесячно.
При открытии вклада оформляется в подарок банковская карта.
Успейте оформить выгодный вклад в офисах Дальневосточного банка — получите высокий доход за короткий срок!
Источник: Дальневосточный банк, 20.12.2017
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