Сезонный вклад «Зимняя сказка» от Дальневосточного банка



В преддверии Нового 2018 года приятным сюрпризом для клиентов Дальневосточного банка стал вклад «Зимняя сказка», который дарит возможность не только сохранить, но и приумножить капитал, разместив деньги в банке на короткий срок под 7,5 % годовых. Вклад можно открыть с 20.12.2017 по 10.02.2018.

Особенности по условиям вклада «Зимняя сказка»:
  • Процентная ставка - 7,5 % годовых;
  • Срок вклада - 4 месяца;
  • Минимальная сумма вклада: 18 000 рублей;
  • Дополнительные взносы не предусмотрены;
  • Проценты выплачиваются ежемесячно.

При открытии вклада оформляется в подарок банковская карта.
Успейте оформить выгодный вклад в офисах Дальневосточного банка — получите высокий доход за короткий срок!

Источник: Дальневосточный банк, 20.12.2017




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