Шанс осуществить мечту с вкладами Запсибкомбанка

Шанс осуществить мечту с вкладами ЗапсибкомбанкаЗапсибкомбанк акция вклады
Уже давно планируете начать откладывать деньги на крупную покупку, отпуск или просто на мечту? Тогда Вам самое время открыть вклад в Запсибкомбанке и не только сохранить к нужной дате денежные средства, но и получить с них доход – до 7,45% годовых. Тем более, открывая вклад сейчас, Вы все еще можете стать участником акции «Мечты на миллион»:
- Стимулирующая акция «Мечты на миллион» (далее –«Акция») проводится на всей территории присутствия подразделений ПАО «Запсибкомбанк» (далее – «Банк», «Организатор») для физических лиц. Акция носит рекламный характер и направлена на привлечение новых клиентов к заключению договоров срочных банковских вкладов. Данная Акция не является лотереей
- Призовой фонд Акции составляет:2 (два) Приза по 500000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек каждый.
- Розыгрыш призового фонда для каждого Периода Акции состоится в Дату определения Победителя с помощью Генератора случайных чисел.
Что нужно сделать, чтобы стать на шаг ближе к своей мечте?
- До 28 февраля 2019 года открыть любой из вкладов: «Я надежен», «Я успешен», «Мультивалютный» или сезонный вклад «Семейные традиции».
- Выразить согласие на участие в акции.
- На дату розыгрыша 6 марта 2019 года – сохранить на вкладе сумму в 100 тысяч рублей (или ее рублевый эквивалент, если вклад – в иностранной валюте).
«Выбирая вклад, обязательно обратите внимание и на остальные условия, ведь именно они позволят сделать процесс сохранения и накопления денег наиболее комфортным и соответствующим Вашим целям. Из вкладов Запсибкомбанка Вы можете выбрать, как вклад с максимальной ставкой, так и вклад с возможностью пополнения-снятия в любой момент, так Вы сможете получать процент на временно-свободные деньги, например, которые Вы отложили для оплаты кредита. Кроме того, оба вклада дают Вам возможность участвовать в акции «Мечты на миллион». Мы поможем Вашим мечтам сбыться!», - прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.
Открыть вклад Вы можете любым удобным для Вас способом: в банкомате, в личном кабинете бесплатного сервиса «Интернет-Банк» или в отделении Банка.
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