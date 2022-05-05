Снижение ключевой ставки до 14% - выгодное время для кредитов

Снижение ключевой ставки до 14% - выгодное время для кредитовставка рефинансирования ключевая ставка АО КБ «Хлынов» ключевая ставка ЦБ РФ
Центробанк РФ понизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов - до 14% годовых. Как это отразится на клиентах банка "Хлынов"?
Снижение ключевой ставки повлечет за собой снижение процентных ставок по кредитам для физических и юридических лиц. Они станут более привлекательными и доступными! Что касается депозитов, то процент по вкладам уменьшится согласно проценту снижения ключевой ставки. Поэтому сейчас наступает благоприятное время для граждан и предпринимателей выгодно взять кредит.
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