Специальный депозит «Приветственный» Альфа-Банка для вкладчиков проблемных банков

Специальный депозит «Приветственный» Альфа-Банка для вкладчиков проблемных банковАльфа-банк вклады условия по вкладам
С 26 июля 2017 года вкладчикам проблемных банков, в том числе лишённых лицензии, предлагается открыть в Альфа-Банке депозит «Приветственный» с повышенным доходом до 7,6% годовых.
Основные условия по вкладу:
- сроки вложения - 92 и 184 дня,
- минимальная сумма вклада — 100 000 рублей,
- Выплата процентов по вкладу – ежемесячно.
Перечень банков, клиентам которых возможно открыть данный вклад, будет размещаться на сайте Альфа-Банка. Вместе с повышенным доходом клиенты смогут бесплатно воспользоваться услугами пакетов «Максимум+», «Комфорт+», «Оптимум+». Чем больше средств разместит в банке клиент, тем выше уровень обслуживания, и тем выше ставка по депозиту.
В частности, в период с 26 июля по 31 августа 2017 года данным предложением могут воспользоваться клиенты банка «ЮГРА» в любом отделении Альфа-Банка при предоставлении банковской карты, договора банковского счета или вклада банка «ЮГРА», либо справки о выплаченных суммах страхового возмещения из банка-агента.
Источник: Альфа-Банк, 26.07.2017
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