Срочный вклад «Максимум» от АкиБанка



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АкиБанк
Клиенты банка могут разместить свои средства на 186 дней с максимальной ставкой 7,50% годовых при условии приобретения полиса страхования жизни или имущества, чтобы обеспечить защиту себе и своим близким от многих неприятных событий на целый год. Без оформления страхования жизни или имущества – 7,00% годовых. Минимальная сумма вклада – 100 000 руб. Проценты выплачиваются в конце срока.

Условия:

  • Валюта     Рубли РФ
  • Процентная ставка по вкладу (годовая)    
    • со страхованием     7,50%
    • без страхования     7,00%

  • Выплата процентов     в конце срока
  • Минимальная сумма вклада     100 000 руб.
  • Срок (дни)     186
  • Дополнительные вложения     не допускаются
  • Сохранение процентов при досрочном закрытии вклада     по ставке вклада «До востребования»
  • Пролонгация     предусмотрена на условиях вклада «До востребования», действующих на момент пролонгации
  • Проценты начисляются со дня, следующего за днем зачисления денежных средств во вклад, по день окончания срока хранения.
  • Досрочное изъятие вклада допускается при условии, что в случае изъятия Вклада до истечения его срока, проценты на всю сумму Вклада начисляются и выплачиваются по ставке вклада «До востребования», действующей в Банке на дату досрочного изъятия Вклада, за весь период его нахождения в Банке.
  • По всем операциям по счету, совершение которых в соответствии с тарифами Банка осуществляется на платной основе, вкладчик уплачивает комиссию согласно тарифам Банка.


Все вклады АКИБАНКа защищены государственной Системой страхования вкладов.

Подробная информация об условиях вкладов ПАО «АКИБАНК» – на сайте банка в разделе Вклады, по телефону службы поддержки клиентов 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный) и во всех отделениях АКИБАНКа.




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