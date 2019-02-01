Срочный вклад «Максимум» от АкиБанка

Срочный вклад «Максимум» от АкиБанкаАКИБАНК вклады условия по вкладам
Клиенты банка могут разместить свои средства на 186 дней с максимальной ставкой 7,50% годовых при условии приобретения полиса страхования жизни или имущества, чтобы обеспечить защиту себе и своим близким от многих неприятных событий на целый год. Без оформления страхования жизни или имущества – 7,00% годовых. Минимальная сумма вклада – 100 000 руб. Проценты выплачиваются в конце срока.
АкиБанк
АкиБанк
Условия:
- Валюта Рубли РФ
- Процентная ставка по вкладу (годовая)
- со страхованием 7,50%
- без страхования 7,00%
- со страхованием 7,50%
- Выплата процентов в конце срока
- Минимальная сумма вклада 100 000 руб.
- Срок (дни) 186
- Дополнительные вложения не допускаются
- Сохранение процентов при досрочном закрытии вклада по ставке вклада «До востребования»
- Пролонгация предусмотрена на условиях вклада «До востребования», действующих на момент пролонгации
- Проценты начисляются со дня, следующего за днем зачисления денежных средств во вклад, по день окончания срока хранения.
- Досрочное изъятие вклада допускается при условии, что в случае изъятия Вклада до истечения его срока, проценты на всю сумму Вклада начисляются и выплачиваются по ставке вклада «До востребования», действующей в Банке на дату досрочного изъятия Вклада, за весь период его нахождения в Банке.
- По всем операциям по счету, совершение которых в соответствии с тарифами Банка осуществляется на платной основе, вкладчик уплачивает комиссию согласно тарифам Банка.
Все вклады АКИБАНКа защищены государственной Системой страхования вкладов.
Подробная информация об условиях вкладов ПАО «АКИБАНК» – на сайте банка в разделе Вклады, по телефону службы поддержки клиентов 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный) и во всех отделениях АКИБАНКа.
Материалы по теме
- Банковские вклады (депозиты). Оформление. Как избежать ошибок при оформлении вкладов. 9
- Валютные вклады Сбербанка
- Банковские вклады (депозиты). Отдельные моменты управления депозитами (инвестициями) 1
- Входит ли в сумму ежемесячно капитализируемого дохода по вкладу начисленная сумма налога на доход?
- Как открыть вклад или счет физического лица в банке 24