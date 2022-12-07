Ставки по вкладам в декабре до 10% годовых в Норвик Банке

Ставки по вкладам в декабре до 10% годовых в Норвик БанкеДепозиты вклады Норвик Банк
С 5 декабря обновлены условия по вкладам для физических лиц.
Максимальная ставка в линейке вкладов Норвик Банка — 10% годовых по вкладу «Оптимальный»
Ставка действует при открытии вклада в офисе банка. С 5 декабря базовая ставка по вкладу составляет 6,8% годовых, при подключении тарифного плана «Оптимальный» ставка будет увеличена на 3,2% годовых на весь срок вклада. Сумма вклада — от 100 000 рублей, срок — 36 месяцев.
Новогодний бонус: при досрочном расторжении через 12 месяцев проценты по вкладу будут начислены за все дни размещения по ставке 3,2% годовых.
Ставка по вкладу для пенсионеров составляет до 9,65% годовых при оформлении на 3 года + 1 день
По вкладу доступно ежемесячное снятие процентов или капитализация. Сумма вклада — от 500 рублей, срок оформления — от 3 месяцев.
Повышены процентные ставки по «Просто вкладу» при оформлении на срок от 9 месяцев
Можно самостоятельно выбрать подходящие условия: открыть вклад с пополнением, частичным снятием суммы или ежемесячной выплатой процентов. Итоговая ставка по вкладу рассчитывается в зависимости от суммы, срока и применения дополнительных опций. Минимальная сумма — 500 рублей, срок — от 1 месяца и 3 дней.
Узнать условия оформления депозитов из линейки банка можно в разделе «Вклады». Подробное описание тарифных планов размещено в «Тарифах для частных лиц за услуги по тарифным планам».
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