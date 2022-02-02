СТРОЙЛЕСБАНК повысил ставки по вкладам



С 1 февраля 2022 года СТРОЙЛЕСБАНК повысил ставки по всей линейке сберегательных продуктов в российских рублях на 1- 2,4 п.п. с разными сроками размещения.

Вклад «СЛБ-Доходный» теперь можно открыть со ставкой 8,0 % годовых при размещении средств от 100 000 рублей сроком на 730 дней.

Доходность по вкладу «СЛБ-Пенсионный» с возможностью пополнения и снятия до неснижаемого остатка составляет до 7,8 % годовых при размещении средств от 100 000 рублей сроком на год.

Максимальный рост процентной ставки составил 2,4 п.п. по вкладу «СЛБ-Приятный». Теперь депозит можно открыть под 7,5 % годовых сроком на 181 день от 10 000 рублей.

Ознакомиться с подробными условиями и подобрать наиболее подходящий для себя депозит можно на официальном сайте банка.

Напоминаем, вклады до 1,4 млн рублей застрахованы государством.



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