СТРОЙЛЕСБАНК повысил ставки по вкладам

СТРОЙЛЕСБАНК повысил ставки по вкладамДепозиты вклады КБ «СТРОЙЛЕСБАНК»
С 1 февраля 2022 года СТРОЙЛЕСБАНК повысил ставки по всей линейке сберегательных продуктов в российских рублях на 1- 2,4 п.п. с разными сроками размещения.
Вклад «СЛБ-Доходный» теперь можно открыть со ставкой 8,0 % годовых при размещении средств от 100 000 рублей сроком на 730 дней.
Доходность по вкладу «СЛБ-Пенсионный» с возможностью пополнения и снятия до неснижаемого остатка составляет до 7,8 % годовых при размещении средств от 100 000 рублей сроком на год.
Максимальный рост процентной ставки составил 2,4 п.п. по вкладу «СЛБ-Приятный». Теперь депозит можно открыть под 7,5 % годовых сроком на 181 день от 10 000 рублей.
Ознакомиться с подробными условиями и подобрать наиболее подходящий для себя депозит можно на официальном сайте банка.
Напоминаем, вклады до 1,4 млн рублей застрахованы государством.
Комментарии и отзывы отсутствуют
Материалы по теме
- Банковские вклады (депозиты). Оформление. Как избежать ошибок при оформлении вкладов. 9
- Валютные вклады Сбербанка
- Банковские вклады (депозиты). Отдельные моменты управления депозитами (инвестициями) 1
- Входит ли в сумму ежемесячно капитализируемого дохода по вкладу начисленная сумма налога на доход?
- Как открыть вклад или счет физического лица в банке 24