Таврический Банк повысил ставки по вкладам в рублях

Таврический Банк повысил ставки по вкладам в рубляхДепозиты вклады Банк «Таврический»
Таврический Банк повысил процентные ставки по рублевым депозитам физических лиц, открываемым на срок от 31 до 367 дней. В зависимости от вида вклада и срока размещения денежных средств рост ставок варьируется от 0,1 до 0,65 процентного пункта.
По депозиту «Таврический Максимум» ставка увеличилась до 8,65%, действует при открытии вклада онлайн на 367 дней.
Ставка по вкладу «Выгодный» достигла 8,3 % годовых, минимальная сумма вклада – 1,3 млн. рублей, срок – 367 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно, оформить вклад «Выгодный» можно как в офисе, так и в интернет-банке.
По вкладу «Яркий» ставка выросла до 6,5%, минимальная сумма вклада – 50 тыс. рублей, срок – 31 день.
Ознакомиться с подробными условиями всех вкладов можно на ссылке.
Вклады застрахованы, номер банка в реестре участников системы страхования вкладов– 235.
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