Теперь накопительный Альфа-Счет имеет ставку до 6% годовых

Теперь накопительный Альфа-Счет имеет ставку до 6% годовыхДепозиты Альфа-банк
Альфа-Банк снова запустил популярное среди клиентов предложение — 6% годовых по накопительному Альфа-Счету в рублях за первые два месяца хранения средств. Никаких дополнительных условий, пополнять и снимать можно без ограничений и потери ранее выплаченных процентов.
Проценты начисляются ежемесячно на сумму минимальных остатков по всем Альфа-Счетам в рублях, для премиальных клиентов до 10 млн руб. и до 1,5 млн руб. для остальных клиентов. Акция действует до 31 декабря 2020 года.
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- Снимать и переводить деньги можно в любое время и на любую сумму, хоть все деньги — никаких ограничений.
- Процентная ставка начисляется ежемесячно на минимальный остаток, который хранится на счёте в течение всего календарного месяца и увеличивается от срока хранения средств на счёте.
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