Транскапиталбанк предлагает программу рефинансирования любых кредитов других банков

Транскапиталбанк предлагает программу рефинансирования любых кредитов других банковКредит Транскапиталбанк рефинансирование кредитов
С 1 февраля 2022 года у клиентов ТКБ появилась возможность оформить потребительский кредит на рефинансирование по привлекательной ставке — от 10,15 %.
В рамках программы «Рефинансирование» можно оформить потребительский кредит до 3 000 000 рублей, сроком до 84 месяцев. Воспользоваться предложением удобно для погашения любых кредитов других банков – потребительских, авто и ипотечных кредитов, кредитных карт или овердрафта. Это могут быть и несколько кредитов в разных банках, за счет объединения которых, клиенту удастся снизить ежемесячную нагрузку. Программа подойдет и тем клиентам, которые заинтересованы поменять дату ежемесячного платежа, но банк-кредитор предоставляет такую услугу только за дополнительную комиссию.
Помимо суммы на погашение кредитов, в рамках одного кредита клиенты могут получить дополнительную сумму на любые потребительские цели, а при недостаточности доходов, банк предоставляет возможность привлечь созаемщика.
Преимуществом новой программы рефинансирования ТКБ является возможность погасить кредит в другом банке, даже если клиент совершил всего 3 ежемесячных платежа, тогда как на рынке в основном встречаются предложения по рефинансированию лишь для клиентов, совершивших как минимум 6 платежей по действующему кредиту.
Роман Жуков,
Директор Дирекции розничного бизнеса Банковской Группы ТКБ:
«Со временем могут измениться финансовые условия, некомфортной для клиента может стать и дата ежемесячного платежа или, как часто бывает по условиям некоторых кредитов и кредитных карт, к концу действия договора клиенту необходимо вернуть большую сумму разовым платежом. Рефинансирование в ТКБ поможет снизить кредитную нагрузку, объединив кредитные обязательства перед разными банками в один. Мы старались учесть все возможные потребности и ожидания клиентов от программы рефинансирования, чтобы она была действительно удобной и выгодной».
Подать заявку на рефинансирование можно в любом отделении или на сайте банка.
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