Транскапиталбанк запустил вклад «Осенний хит»Транскапиталбанк вклады процентная ставка условия по вкладам
Транскапиталбанк запустил новый сезонный вклад, который можно открыть в рублях, долларах США или евро. Вклад состоит из четырёх процентных периодов длительностью по 92 дня каждый. Процентные ставки от периода к периоду возрастают.
Основные условия по вкладу «Осенний хит»:
- Минимальная сумма вклада - 20 тыс. руб., или 300 долл. СШАевро.
- Процентная ставка в рублях составляет:
- 7% годовых - в первый процентный период;
- 7,5% годовых - во второй;
- 8% годовых - в третий
- 8,7% годовых - в четвёртый период.
- 7% годовых - в первый процентный период;
- Процентная ставка в долл. США составляет - 0,4% годовых, 0,9% годовых, 1,9% годовых, 2,1% годовых соответственно.
- Ставка в евро составляет по процентным периодам - 0,05%, 0,1%, 1,4% и 1,5% годовых соответственно.
- Проценты по вкладу выплачиваются в конце каждого процентного периода.
При досрочном изъятии средств, проценты выплачиваются полностью за полные процентные периоды. За процентный период, в момент действия которого произошло расторжение договора вклада, доход не выплачивается.
Источник: Банк ТКБ, 01.09.2017
Комментарий Банкиршы:
ПАО «Транскапиталбанк» (Банк ТКБ) — это средний по размеру активов Московский банк, подконтрольный менеджменту (лицензия № 2210). Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц, операции с ценными бумагами. Банк учреждён в 1992 году, а с октября 2004 года – участник системы обязательного страхования вкладов физических лиц. Имеет 1 отделение в Новосибирске.
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