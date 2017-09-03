Транскапиталбанк запустил вклад «Осенний хит»



Транскапиталбанк запустил новый сезонный вклад, который можно открыть в рублях, долларах США или евро. Вклад состоит из четырёх процентных периодов длительностью по 92 дня каждый. Процентные ставки от периода к периоду возрастают.

Основные условия по вкладу «Осенний хит»:
  • Минимальная сумма вклада - 20 тыс. руб., или 300 долл. СШАевро.
  • Процентная ставка в рублях составляет:
    1. 7% годовых - в первый процентный период;
    2. 7,5% годовых - во второй;
    3. 8% годовых - в третий
    4. 8,7% годовых - в четвёртый период.
  • Процентная ставка в долл. США составляет - 0,4% годовых, 0,9% годовых, 1,9% годовых, 2,1% годовых соответственно.
  • Ставка в евро составляет по процентным периодам - 0,05%, 0,1%, 1,4% и 1,5% годовых соответственно.
  • Проценты по вкладу выплачиваются в конце каждого процентного периода.

При досрочном изъятии средств, проценты выплачиваются полностью за полные процентные периоды. За процентный период, в момент действия которого произошло расторжение договора вклада, доход не выплачивается.

Источник: Банк ТКБ, 01.09.2017

Комментарий Банкиршы:

ПАО «Транскапиталбанк» (Банк ТКБ) — это средний по размеру активов Московский банк, подконтрольный менеджменту (лицензия № 2210). Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц, операции с ценными бумагами. Банк учреждён в 1992 году, а с октября 2004 года – участник системы обязательного страхования вкладов физических лиц. Имеет 1 отделение в Новосибирске.


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