ТрансКапиталБанк запустил вклад «Праздничный»



Банк ТКБ запустил новый вклад «Праздничный» с высокими процентными ставками.

Условия по вкладу «Праздничный» следующие:
  • Валюта вклада – рубли РФ
  • Минимальная сумма вклада - 25 тыс. руб.
  • Максимальная сумма - 50 млн. руб.
  • Проценты выплачиваются - ежемесячно.
  • При досрочном расторжении вклада проценты начисляются по ставке 0,01% годовых.

Процентные ставки по вкладу установлены следующие:

Срок вклада     Процентная ставка (%) годовых
210 дней     7,5%
420 дней     7,75%


Источник: Банк ТрансКапиталБанк, 17.04.2018



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