ТрансКапиталБанк запустил вклад «Праздничный»Банк ТКБ вклады процентная ставка условия по вкладам
Банк ТКБ запустил новый вклад «Праздничный» с высокими процентными ставками.
Условия по вкладу «Праздничный» следующие:
- Валюта вклада – рубли РФ
- Минимальная сумма вклада - 25 тыс. руб.
- Максимальная сумма - 50 млн. руб.
- Проценты выплачиваются - ежемесячно.
- При досрочном расторжении вклада проценты начисляются по ставке 0,01% годовых.
Процентные ставки по вкладу установлены следующие:
|Срок вклада
|Процентная ставка (%) годовых
|210 дней
|7,5%
|420 дней
|7,75%
Источник: Банк ТрансКапиталБанк, 17.04.2018
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