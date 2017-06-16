ТРОЙКА-Д БАНК повысил процентные ставки по вкладам «Тройка Максимум» и «Комфортный»АО «Тройка-Д Банк» вклады процентная ставка
С 15 июня 2017 года ТРОЙКА-Д БАНК повысил процентные ставки по рублёвым вкладам:
- вклад «Тройка Максимум»,
- вклад «Комфортный».
Так, по сберегательному вкладу «Тройка Максимум» процентная ставка повышена до 8,3% годовых в рублях. Минимальная сумма вклада составляет 50 000 рублей, проценты по вкладу выплачиваются в конце срока размещения.
Также увеличена доходность рублевого вклада «Комфортный». Процентные ставки по вкладу привязаны к сроку и сумме вложения и варьируют от 5,40% до 6,90% годовых. Вклад работает как удобный мобильный кошелёк с возможностью пополнения и снятия средств и различными сроками размещения — от 31 до 365 дней. Минимальная сумма вклада составляет 10 000 рублей, а при её увеличении растёт и процентная ставка. Выплата процентов производится ежемесячно с причислением к сумме вклада (капитализацией).
Открыть новые вклады на улучшенных условиях можно в любом дополнительном офисе Банка.
Источник: ТРОЙКА-Д БАНК, 15.06.2017
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