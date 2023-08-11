Цифровой рубль: старт пилота



Тестирование операций с реальными цифровыми рублями начнется 15 августа. В нем примут участие 13 банков и ограниченный круг их клиентов.

«Запуск пилотирования операций с реальными цифровыми рублями — важнейший этап проекта. Это позволит нам проверить работу платформы цифрового рубля уже в промышленной среде, отработать все необходимые процедуры с привлечением клиентов, скорректировать процессы, если потребуется, и убедиться, что клиентский путь удобен и понятен для пользователей. Мы планируем вводить цифровой рубль в массовый оборот по результатам поэтапного тестирования и при условии успешного завершения пилотирования всех сценариев операций с цифровым рублем. Мы рассчитываем, что начиная с 2025 года национальной цифровой валютой смогут активно пользоваться граждане и бизнес, естественно, по своему желанию», — отметила первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

На первом этапе пилотирования будут отработаны базовые операции: открытие и пополнение счетов цифрового рубля (цифровых кошельков), переводы цифровых рублей между гражданами, простые автоплатежи, а также оплата покупок и услуг по QR-коду. Расплатиться цифровыми рублями участники пилота смогут в 30 торговых точках, расположенных в 11 городах России.

Планируется, что до конца этого года список участников пилота будет расширен за счет привлечения как граждан, так и компаний.

В следующем году перечень операций пополнится сценарием оплаты по динамическому QR-коду, переводами между юридическими лицами. Кроме того, будут расширяться шаблоны простых автоплатежей.

Банки-участники пилота операций с реальными цифровыми рублями



  1. АО «АЛЬФА-БАНК»
  2. АО «Банк ДОМ.РФ»
  3. АО Ингосстрах Банк
  4. Банк ВТБ (ПАО)
  5. Банк ГПБ (АО)
  6. КИВИ Банк (АО)
  7. ПАО «АК БАРС» БАНК
  8. ПАО «МТС-Банк»
  9. ПАО «Промсвязьбанк»
  10. ПАО «Совкомбанк»
  11. ПАО Банк Синара
  12. ПАО РОСБАНК
  13. ТКБ БАНК ПАО


По информации пресс-службы Банка России.



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