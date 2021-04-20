УБРиР повышает ставки по всей линейке вкладов



Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 19 апреля повышает ставки по всей линейке вкладов на 0,13 – 0,2 п. п. в зависимости от продукта.

Максимальную доходность можно получить, оформив вклад «Удобный онлайн» без возможности пополнения депозита на срок до 3-х лет. При этом эффективная ставка с учетом капитализации процентов и подключенного пакета услуг «Всё под контролем» составит 6,5% годовых. Оформить продукт можно в интернет-банке и мобильном приложении УБРиР.

Для вкладчиков, которым комфортнее прийти в офис, доступен вклад «Удобный» на 390 дней и растущей доходностью в течение всего срока действия вклада до 5,55% годовых. При расторжении договора досрочно все выплаченные ранее проценты сохраняются.

Для клиентов от 55 лет, по – прежнему, доступно специальное предложение по вкладу «Пенсионный». Доходность по нему составляет 5,7% годовых.

Вклады до 1 400 000 рублей застрахованы Агентством по страхованию вкладов.




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