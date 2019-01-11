Юнистрим и Почта Банк теперь работают вместе

Юнистрим и Почта Банк теперь работают вместеUNIStream (Юнистрим) Почта Банк денежные переводы
Система денежных переводов Юнистрим начала сотрудничество с новым крупным партнёром — Почта Банком, запустив отправку и приём переводов в интернет-банке и мобильном приложении. Это взаимодействие позволит сделать возможности Юнистрим доступными для множества потенциальных клиентов, проживающих во всех уголках страны. Например, теперь услугами системы будут пользоваться жители небольших населённых пунктов в самых труднодоступных и удалённых областях:
Unistream & Pochta-bank
Unistream & Pochta-bank
- на Крайнем Севере — от Мурманска до Анадыря;
- на горном юге — в Дербенте, одном из старейших городов страны;
- на границе западного анклава — в Калининграде, Светлогорске и др.;
- на Дальнем Востоке — в Находке.
— Благодаря сотрудничеству с новым партнёром, Почта Банком, мы повышаем доступность наших услуг для населения огромной России, — подчеркнул председатель правления Юнистрим Кирилл Пальчун. — Анализируя запросы потенциальных клиентов, мы осознали, насколько велик спрос на удобные и выгодные денежные переводы Юнистрим во всех концах нашей гигантской страны, занимающей 1/6 часть суши. Чтобы как можно быстрее удовлетворить запросы жителей там, где ещё нет наших офисов, мы расширяем партнёрскую сеть. Это позволяет нам быть максимально доступными для клиента, где бы он ни проживал.
Благодаря подключению Почта Банка сеть офисов, где предлагается воспользоваться услугами Юнистрим, расширилась на более чем 16 000 отделений. Став клиентом Почта Банка, вы сможете отправлять и получать денежные переводы через интернет-банк или мобильный банк. Полученные переводы, зачисленные на счёт клиента в Почта Банке, можно снять наличными в более чем 30 тыс. банкоматах Почта Банка и ВТБ. Дополнительное удобство для пользователя — возможность получить в одном месте сразу ряд услуг и Юнистрим, и Почта Банка.
— Мы активно развиваем услуги международных денежных переводов, сотрудничая с ведущими операторами в этом сегменте, чтобы предложить нашим клиентам широкий выбор сервисов и возможностей. С начала года объем международных денежных переводов в нашем банке вырос в десять раз. Сотрудничество с Юнистрим даст нашим клиентам возможность отправлять переводы с конвертацией по выгодному курсу и пользоваться при этом широчайшей сетью точек обслуживания, прежде всего в странах ближнего зарубежья, переводы в которые сегодня наиболее востребованы. В наших ближайших планах — запустить совместно с Юнистрим сервисы возврата и изменения переводов. Благодаря сотрудничеству с Юнистрим мы рассчитываем в следующем году на многократное увеличение числа клиентов-нерезидентов, регулярно пользующихся услугами денежных переводов, — отметила член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова.
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