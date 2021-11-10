Увеличение процентных ставок по всем вкладам в банке Капитал



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С 08.11.2021 БАНК УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВСЕМ ВКЛАДАМ. ПО ВКЛАДУ "ОСЕННИЙ ПЛЮС" И ВКЛАДУ "ОСЕННИЙ ПЛЮС ПРЕМИУМ"

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА СОСТАВИТ ОТ 5,4% - 6,4% ГОДОВЫХ НА СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ 31 ДЕНЬ, 181 ДЕНЬ, 364 ДНЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СУММЫ (ДЕЙСТВУЕТ ДО 31.12.2021).

Условия вклада "ОСЕННИЙ ПЛЮС":

  • Валюта вклада - рубли РФ;
  • Срок вклада 31 день, 90 дней, 181 день;
  • Минимальный размер первоначального взноса 50 000 рублей;
  • Период приема денежных средств во вклад по 31.12.2021.



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