Увеличение процентных ставок по всем вкладам в банке Капитал

Увеличение процентных ставок по всем вкладам в банке КапиталДепозиты вклады АО АБ «Капитал»
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
С 08.11.2021 БАНК УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВСЕМ ВКЛАДАМ. ПО ВКЛАДУ "ОСЕННИЙ ПЛЮС" И ВКЛАДУ "ОСЕННИЙ ПЛЮС ПРЕМИУМ"
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА СОСТАВИТ ОТ 5,4% - 6,4% ГОДОВЫХ НА СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ 31 ДЕНЬ, 181 ДЕНЬ, 364 ДНЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СУММЫ (ДЕЙСТВУЕТ ДО 31.12.2021).
Условия вклада "ОСЕННИЙ ПЛЮС":
- Валюта вклада - рубли РФ;
- Срок вклада 31 день, 90 дней, 181 день;
- Минимальный размер первоначального взноса 50 000 рублей;
- Период приема денежных средств во вклад по 31.12.2021.
Комментарии и отзывы отсутствуют
Материалы по теме
- Банковские вклады (депозиты). Оформление. Как избежать ошибок при оформлении вкладов. 9
- Валютные вклады Сбербанка
- Банковские вклады (депозиты). Отдельные моменты управления депозитами (инвестициями) 1
- Входит ли в сумму ежемесячно капитализируемого дохода по вкладу начисленная сумма налога на доход?
- Как открыть вклад или счет физического лица в банке 24