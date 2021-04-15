В Банке Акцепт повысили ставки по вкладам!



Банковский вклад – это один из самых надёжных инструментов сбережения. Банк Акцепт поднимает ставки, стробы сделать ваши накопления выгоднее!

С 13.04.2021 года улучшены условия по следующим вкладам:

  • Выгодный – новый срок 733 дня, до 5%
  • Максимум – до 4,95% (с 3,85%)
  • Устойчивый процент – 4,4% (с 3,6%)
  • Пенсионный – до 4,5% (с 3,7%)


До 31.12.2021 года по вкладу Пенсионный действует спецпредложение – ставка увеличивается на 0,25% при переводе пенсии в Банк Акцепт!

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37




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