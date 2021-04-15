В Банке Акцепт повысили ставки по вкладам!Депозиты вклады Банк «Акцепт»
Банковский вклад – это один из самых надёжных инструментов сбережения. Банк Акцепт поднимает ставки, стробы сделать ваши накопления выгоднее!
С 13.04.2021 года улучшены условия по следующим вкладам:
- Выгодный – новый срок 733 дня, до 5%
- Максимум – до 4,95% (с 3,85%)
- Устойчивый процент – 4,4% (с 3,6%)
- Пенсионный – до 4,5% (с 3,7%)
До 31.12.2021 года по вкладу Пенсионный действует спецпредложение – ставка увеличивается на 0,25% при переводе пенсии в Банк Акцепт!
Подробности по телефону: 8-800-100-27-37
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