В Банке «Кубань Кредит» стартовала программа ипотеки на залоговое жилье



анк «Кубань Кредит» запустил новую ипотечную программу, которая дает клиентам возможность без дополнительных финансовых затрат приобрести недвижимость, находящуюся в залоге. Объект может быть заложен как в КБ «Кубань Кредит», так и других банках.


Программу оценят заемщики, которые хотят сменить жилье, но не могут этого сделать по причине действующего ипотечного кредита. В таком случае им необходимо рекомендовать потенциальным покупателям оформить ипотеку в Банке «Кубань Кредит». Приобрести недвижимость можно на вторичном рынке и на стадии строительства у физического лица по договору уступки прав требования.


Подробности об условиях участия в программе можно узнать в дополнительных офисах КБ «Кубань Кредит» и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).




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