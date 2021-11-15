В Банке «Кубань Кредит» стартовала программа ипотеки на залоговое жилье

В Банке «Кубань Кредит» стартовала программа ипотеки на залоговое жильеИпотека Залог Банк "Кубань Кредит"
анк «Кубань Кредит» запустил новую ипотечную программу, которая дает клиентам возможность без дополнительных финансовых затрат приобрести недвижимость, находящуюся в залоге. Объект может быть заложен как в КБ «Кубань Кредит», так и других банках.
Программу оценят заемщики, которые хотят сменить жилье, но не могут этого сделать по причине действующего ипотечного кредита. В таком случае им необходимо рекомендовать потенциальным покупателям оформить ипотеку в Банке «Кубань Кредит». Приобрести недвижимость можно на вторичном рынке и на стадии строительства у физического лица по договору уступки прав требования.
Подробности об условиях участия в программе можно узнать в дополнительных офисах КБ «Кубань Кредит» и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).
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