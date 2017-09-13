В Банке «Приморье» акция по бесплатному оформлению дополнительной карты школьнику

В Банке «Приморье» акция по бесплатному оформлению дополнительной карты школьникуБанк «Приморье» акция банковская карта условия по карте
С 12 сентября в Банке «Приморье» стартовала акция для современных родителей «Все по-взрослому» — карта школьнику в подарок. Теперь держатели банковской карты «Приморье» могут оформить дополнительную карту к своему счету на имя ребёнка бесплатно. Акция по оформлению дополнительных карт действует до 31 декабря 2017 года.
Дополнительная карта— это банковская карта, выпущенная и привязанная к счету клиента, у которого уже есть основная. «Пластик» — популярный способ расчёта, который предпочтут большинство школьников: именная карта позволит ребёнку почувствовать себя более взрослым и солидным. С ней школьники на практике научаться планированию личного и семейного бюджета, а родители смогут дистанционно контролировать их расходы.
Директор Департамента розничного бизнеса Анна Талызина прокомментировала принятое банком решение так:
«Современные школьники быстро осваивают финансовые инструменты. Они хорошо понимают основную функцию пластиковых карт. Но не всегда дети и подростки осознают, что деньги, прежде чем их тратить, нужно грамотно распределить, а некоторые траты могут принести дополнительный доход, как в случаях с бонусами и Сash-back.С помощью дополнительной карты можно расплачиваться в любых торговых точках и Интернете: подросток может самостоятельно совершать онлайн-платежи, не используя реквизиты карт родителей.
Банк сделал более доступным выпуск популярного банковского инструмента, чтобы помочь родителям обучить их детей финансовой грамотности. Банк „Приморье“ не ограничивает функциональность детских карт, мы даём родителям самостоятельно варьировать возможности использования „пластика“. Например, можно отключить опцию снятия наличных, тогда использовать карту можно только для безналичных покупок — актуально для начинающих пользователей банковских карт, чтобы родители не переживали о сохранности наличных у ребёнка. Изменение лимитов на расходные операции позволит установить некий бюджет на день, неделю или месяц, который школьник должен научиться распределять. А благодаря sms-уведомлениям владелец счета будет отслеживать движения по карте»
В рамках акции по дополнительным картам начисляется Сashback в размере 5% от стоимости покупок на категории «питание» или «игры, спорт, развлечения» — на выбор. Сashback — еще один элемент «игры», когда держатель карты может не только тратить, но и зарабатывать на операциях.
Для оформления дополнительной карты по акции клиенту банка необходимо:
- Иметь основную карту.
- Подать заявку на выпуск дополнительной карты в любом офисе Банка или оставить электронную заявку на сайте Банка.
- Предъявить свидетельство о рождении ребёнка либо его паспорт (с 14 лет).
С подробными условиями акции «Все по-взрослому» можно ознакомиться на сайте банка.
Источник: Банке «Приморье», 12.09.2017
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