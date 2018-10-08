В банке «Приморье» наступила «Золотая осень»Банк «Приморье» вклады
Банк «Приморье» предлагает новый вклад «Золотая осень»: под 7% годовых для вкладов в рублях и под 3% для вкладов в долларах США без ограничений по сумме депозита.
Вклад «Золотая осень» открывается на 385 дней и его можно пополнять в течение 60 дней с даты открытия, минимальная сумма пополнения не ограничена. Средства во вклад принимаются наличными денежными средствами через кассу Банка либо путём безналичных перечислений.
Автоматическая пролонгация позволит переоформить депозит на новый срок без обращения в офис Банка, а интернет-банк или мобильное приложение сделают управление счетом доступным и комфортным: можно пополнять вклад, формировать выписки, переводить сумму вклада на карту или текущий счет в момент его окончания.
Преимущества вклада:
- Высокий доход по вкладу(7% годовых в рублях, 3% годовых в долларах);
- Выплата процентов по выбору вкладчика — в конце срока с капитализацией или ежемесячно на карту или текущий счет;
- Пополнение вклада в течение первых 60 дней наличными или безналичным путем.
- Автоматическая пролонгация вклада;
Порядок открытия Вклада:
- Средства во вклад принимаются наличными денежными средствами через кассу Банка или путем безналичных перечислений. Возможность оформления вклада через систему «Мой банк», «Мобильный банк» — отсутствует.
- Минимальная сумма вклада: не ограничена.
- Условия пополнения: пополнение вклада возможно в течение 60 дней с даты открытия вклада безналичным путем или наличными денежными средствами. Минимальная сумма пополнения не ограничена.
- Расходные операции: не предусмотрены;
- Способ выплаты процентов:
- по окончанию срока вклада с ежемесячной капитализацией процентов;
- ежемесячно с зачислением на текущий счет или пластиковую карту (при ее наличии);
- по окончанию срока действия вклада.
- по окончанию срока вклада с ежемесячной капитализацией процентов;
- Льготное расторжение: Не предусмотрено. При досрочном расторжении вклада проценты по вкладу начисляются и выплачиваются по ставке «до востребования».
- Автоматическая пролонгация: пролонгируется на вклад «Максимальный» с этим же сроком на условиях, действующих по вкладу «Максимальный» в момент истечения вклада.
«Золотая осень» дает возможность получать максимальный доход c первого месяца, что особенно важно, если начисленные проценты предполагается использовать до окончания срока действия депозита.
Если же необходимо не только сохранить, но и приумножить накопления, то лучше выбрать способ получения дохода в конце срока. Это позволит воспользоваться капитализацией процентов — опцией, при которой начисленные за каждый месяц проценты присоединяются ко вкладу и на них также начисляются проценты. То, каким способом получить доход, вкладчик выбирает в момент заключения договора.
Оформить вклад «Золотая осень» можно в любом офисе Банка «Приморье».
Банк «Приморье» входит в Государственную систему обязательного страхования вкладов, и все вклады частных клиентов страхуются автоматически в момент заключения договора.
Более подробно о сроках вкладов, процентных ставках, возможностях пополнения и снятия можно узнать на сайте Банка, в офисах и в контакт-центре 8-800-200-20-86.
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