В честь 179 летия СБЕР предлагает потребительские кредиты от 9,9%Сбербанк акция потребительский кредит
В честь своего 179 летия бывший Сбербанк, а ныне просто СБЕР предлагает своим клиентам в период с 11 по 12 ноября оформить выгодный потребительский кредит со снижающейся ставкой от 9,9% годовых.
Ставка по вашему кредиту автоматически снизится на 2% через 6 месяцев, если:
СБЕР БАНК 179 лет
СБЕР БАНК 179 лет
- Вы оформили заявку на кредит 11 или 12 ноября 2020 года
- Сумма кредита — не менее 300 000 ₽
- Срок — от 10 месяцев
- В первые 6 месяцев вы платите без просрочек и досрочного погашения
Ставка по кредиту рассчитывается индивидуально для каждого клиента в пределах указанного диапазона:
Если вы получаете зарплату или пенсию на счет в Сбер Банке, ваши проценты будут такие:
- Сумма кредита до 300 000 ₽ - от 12,9% до 19,9%
- от 300 000 до 1 000 000 ₽ - от 11,9% до 16,9%
- от 1 000 000 ₽ - 11,9%
Общие условия:
- Сумма кредита до 300 000 ₽ - от 13,9% до 19,9%
- от 300 000 до 1 000 000 ₽ - от 12,9% до 16,9%
- от 1 000 000 ₽ - 12,9%
При оформлении кредита через Сбербанк Онлайн потребуется только анкета, если оформлять кредит в офисе банка, то при сумме меньше 300 т.р. или при наличии зарплатной или пенсионной карты надо только паспорт, если сумма больше - Паспорт; Справка о доходах ФЛ; Копия трудовой книжки. Также требуется стаж работы от 6 месяцев, если не получаете зарплату на карту Сбербанка.
Материалы по теме
- Пенсионные вклады Сбербанка России 5
- Вклады Сбербанка России 5
- Банковские вклады (депозиты). Отдельные моменты управления депозитами (инвестициями) 1
- Кредит на автомобиль - подержанный автомобиль с пробегом или новый можно купить в кредит 5
- Ипотечное кредитование - теория и практическая реализация 5
- Валютные вклады Сбербанка
- Как найти денежный перевод, если получатель говорит, что деньги на его счёт не зачислены?
- Как запрашивать перевод между отделениями Сбербанка?
- О рейтинге банков. Рейтинг Сбербанка у населения
- Сбербанк переводы - денежные переводы через Сбербанк России: тарифы (процент-комиссия), условия, сроки 920