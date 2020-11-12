В честь 179 летия СБЕР предлагает потребительские кредиты от 9,9%



В честь своего 179 летия бывший Сбербанк, а ныне просто СБЕР предлагает своим клиентам в период с 11 по 12 ноября оформить выгодный потребительский кредит со снижающейся ставкой от 9,9% годовых.
СБЕР БАНК 179 лет (19857 bytes)
СБЕР БАНК 179 лет
Ставка по вашему кредиту автоматически снизится на 2% через 6 месяцев, если:
  • Вы оформили заявку на кредит 11 или 12 ноября 2020 года
  • Сумма кредита — не менее 300 000 ₽
  • Срок — от 10 месяцев
  • В первые 6 месяцев вы платите без просрочек и досрочного погашения


Ставка по кредиту рассчитывается индивидуально для каждого клиента в пределах указанного диапазона:

Если вы получаете зарплату или пенсию на счет в Сбер Банке, ваши проценты будут такие:
  • Сумма кредита до 300 000 ₽ - от 12,9% до 19,9%
  • от 300 000 до 1 000 000 ₽ - от 11,9% до 16,9%
  • от 1 000 000 ₽ - 11,9%


Общие условия:
  • Сумма кредита до 300 000 ₽ - от 13,9% до 19,9%
  • от 300 000 до 1 000 000 ₽ - от 12,9% до 16,9%
  • от 1 000 000 ₽ - 12,9%


При оформлении кредита через Сбербанк Онлайн потребуется только анкета, если оформлять кредит в офисе банка, то при сумме меньше 300 т.р. или при наличии зарплатной или пенсионной карты надо только паспорт, если сумма больше - Паспорт; Справка о доходах ФЛ; Копия трудовой книжки. Также требуется стаж работы от 6 месяцев, если не получаете зарплату на карту Сбербанка.



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