В Промтрансбанке ставка по вкладам в долларах США 1,1%Депозиты вклады Промтрансбанк
В Банке ПТБ, пожалуй, самые высокие ставки в долларах США. Максимальная ставка по вкладам составляет 1,1% на срок депозита – 370 дней. Также клиентов могут заинтересовать ставки по срокам на 91 и 181 дней – 0,5% и 0,8% соответственно. Минимальная сумма первоначального взноса по всем видам срочных вкладов осталась прежней –100 долларов США.
Оформить вклады можно в любом офисе ПТБ на территории Республики Башкортостан.
Вклады ПТБ – это выгодные процентные ставки, надежный способ хранения накоплений, высокий уровень обслуживания, а также широкая линейка депозитов, предоставляющая возможность выбрать для себя оптимальный вариант размещения денежных средств.
ПТБ включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов.
Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2-999-999. А также вы можете заказать звонок или заполнить заявку онлайн или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749-49-49.
Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
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