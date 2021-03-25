В СберБанке назвали средний размер первоначального взноса по ипотеке

В СберБанке назвали средний размер первоначального взноса по ипотекеИпотека Сбербанк ДомКлик
По данным электронной площадки СберБанка для покупки недвижимости ДомКлик, средний размер первоначального взноса на первичном и вторичном рынках жилья в России составляет 32% от стоимости недвижимости.
При этом если мы посмотрим на средний размер первоначального взноса на первичном рынке, то на февраль этого года он составляет 1,9 млн рублей. На вторичном рынке в аналогичный период взнос достиг 1,6 млн рублей.
Ипотека остаётся одним из популярных способов приобретения жилплощади. Рынок продолжает расти в этом году, мы видим это по нашему портфелю. Самое главное, что не теряется качество займов. Мы посмотрели на портфель кредитов, которые были оформлены в СберБанке в начале этого года, и увидели, что размер среднего размера первоначального взноса по стране составляет 32% от стоимости квартиры. Напомню, например, первоначальные взносы на новостройки и квартиры на вторичном рынке начинаются от 10%. Но люди стараются быстрее расплатиться с ипотекой. В среднем они выплачивают кредит за 4,5 года. Конечно, я говорю о данных СберБанка
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка
По его словам, в январе-феврале 2021 года СберБанк выдал 126,3 тысячи ипотечных кредитов на сумму 319,9 млрд рублей.
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