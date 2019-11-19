Верни 100 рублей за первый денежный перевод от Юнистрим и Инвестторгбанка

Верни 100 рублей за первый денежный перевод от Юнистрим и ИнвестторгбанкаUNIStream (Юнистрим) Инвестторгбанк Кэшбэк денежные переводы
Клиенты Юнистрим теперь смогут отправлять денежные переводы в более чем 30 офисах Инвестторгбанка. За первый перевод отправитель денежных средств получит кешбэк - 100 рублей. Акция действует с 18 ноября 2019 года по 31 января 2020 года.
— Мы стремимся максимально охватить пунктами обслуживания Юнистрим всю страну и предоставить удобный сервис жителям каждого уголка России. При этом мы активно расширяем сеть, где наши услуги особенно востребованы и клиенты нуждаются в новых пунктах обслуживания. Благодаря сотрудничеству с Инвестторгбанком жителям регионов нашей страны стало доступно больше офисов, где можно совершить перевод Юнистрим. Наши клиенты высоко ценят качество обслуживания в офисах Инвестторгбанка и выгодные условия переводов, — отмечает президент системы Юнистрим Кирилл Пальчун.
Офисы Инвестторгбанка удобно расположены рядом со станциями метро и остановками общественного транспорта. Комиссия за перевод составляет от 0%. Отправить деньги можно в рублях, евро и долларах США, а получить перевод — в национальной валюте.
— Быстрые и надёжные денежные переводы Юнистрим — это услуга, адресованная широкому кругу клиентов, — утверждает советник председателя правления ПАО «Инвестторгбанк» Наталья Чернова. — Мы уверены, что денежные переводы Юнистрим и дальше будут набирать популярность среди наших клиентов.
Всех желающих совершить перевод Юнистрим и получить кешбэк ждут в офисах Инвестторгбанка в Москве, Казани, Иваново, Саратове, Новом Осколе, Волгограде, Александрове и других городах России.
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