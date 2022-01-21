Вклад «Надёжный Плюс» - стал доступен в Примсоцбанке

Вклад «Надёжный Плюс» - стал доступен в ПримсоцбанкеДепозиты вклады Примсоцбанк
В Примсоцбанке появился новый вклад – «Надёжный Плюс». Ставка по вкладу составляет 8,5%.
Сумма первоначального взноса от 10 000 рублей. Вклад открывается на 180 дней, начисление и выплата процентов в конце срока, капитализация и расходные операции не предусмотрены. Пополнение доступно в первые 90 дней с даты открытия. Пролонгация предусмотрена. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования» – 0,01%.
Подробную информацию об условиях по вкладам Примсоцбанка вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.
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