Вклад "Надежный" в Эксперт Банке

Вклад "Надежный" в Эксперт БанкеАО "ЭКСПЕРТ БАНК" вклады
АО "Эксперт Банк" с 21 февраля 2019 года внес изменения в условия размещения денежных средств во вкладу для физических лиц "Надежный".
Эксперт Банк
Эксперт Банк
Введенные корректировки затрагивают размер процентных ставок по следующим срокам вкладов:
при сроке 1 год + 1 день процентная ставка составит 7,8% годовых, при сроке 540 дней - 7,6% годовых.
Основные условия вклада Надежный:
- Сроки Вклада : 1год+1день, 540 дней
- Валюта вклада : Рубли РФ
- Пополнение вклада : Непредусмотрено
- Минимальная сумма вклада : 50000 рублей
- Выплата процентов : Ежемесячно, в последний день месяца и при закрытии либо перезаключении вклада на счет вклада причислением к сумме вклада.
- Частичное снятие : Возможно в течение всего Срока действия вклада, в размере не более суммы выплаченных на счет вклада процентов. При до срочном востребовании вклада (части вклада, превышающей сумму выплаченных на счет вклада процентов), проценты, начисленные за весь срок действия договора, пересчитываются по ставке в зависимости от количества дней, прошедших с даты заключения/перезаключения договора вклада, договор вклада расторгается.
- Перезаключение договора : Да, автоматически на условиях, действующих на дату перезаключения.
Подробнее об условиях вклада можно узнать на официальном сайте Эксперт Банка.
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